HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal von 208 auf 199 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer sei auf Erholungskurs, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel begründete er mit einem höheren risikofreien Zinssatz, den er nun in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A0D9PT0