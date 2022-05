DJ pressrelations.de/Erfolgreiche ProReal Serie mit attraktiver Verzinsung

Erfolgreiche ProReal Serie mit attraktiver VerzinsungProReal Serie | ProReal Deutschland | ProReal Europa | ProReal Private | ProReal SecurDie hohe Nachfrage für den ProReal Europa 10 verdeutlicht, wie gut der Investitionsansatz bei Anlegern ankommt. Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen und das krisenfeste Marktsegment der Wohnimmobilien treffen auf das Bedürfnis nach Stabilität und Verlässlichkeit. Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Immobilien-Knowhow der SORAVIA, die bis dato als Familienunternehmen ein Projektvolumen von über 6,3 Milliarden Euro mit über 14.000 Wohnungen realisiert hat.Rund 17.000 Anleger haben bisher in die erfolgreiche ProReal Serie investiert und mit dem ProReal Europa 10 haben Sie nun noch die Möglichkeit, von einer kurzer Laufzeit und laufenden attraktiven Zinszahlungen von sofort 5,75 % p.a. zu profitieren. Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Metropolen wie Frankfurt, München, Hamburg, Köln, Berlin, Salzburg und Wien haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum und die Nachfrage in den Metropolen nach Wohnraum übersteigt das Angebot. Der Wohnungsmarkt in den Metropolen kennt keine Krise und Eigennutzer suchen neue Wohnungen.Die Wohnimmobilie ist und bleibt der Fels in der Brandung. Hinzu kommt der bewährte Kurzläuferansatz sowie das ungebrochene Leistungsversprechen seit nunmehr zehn Produktgenerationen. Der attraktive ProReal Europa 10 steht nur noch kurze Zeit zur Verfügung und ist vermutlich vorerst die letzte Gelegenheit, vom Erfolg einer diversifizierten Vermögensanlage mit attraktiven Eckdaten zu profitieren. Durch veränderte Rahmenbedingungen ist der Startzeitpunkt eines Nachfolgeproduktes derzeit noch offen.Die Vorteile auf einen Blick: Kurze Laufzeit 3 Jahre bis 30.06.2025 Attraktive laufende Verzinsung mit sofort 5,75 % p.a. Vierteljährliche Auszahlung Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA Hohe stille Reserven Vermögensanlage mit externer Mittelverwendungskontrolle durch verwahrstellenähnliche Kontrollinstanz Verbraucher werden stärker geschützt, als es die regulatorischen Vorgaben verlangen Hohe Investitionsquote Nachgewiesene Performance Begehrte Lage in den Metropolen München, Hamburg, Berlin, Köln, Salzburg und Wien. Bestnoten der Analysten Beteiligung bereits ab 10.000 EURFordern Sie gleich die Unterlagen an und zeichnen Sie mit Bestkonditionen! https://www.proreal-deutschland.de/proreal-europa-10/Weitere Informationen unter: https://www.proreal-deutschland.deWertpapier ProReal Secur direkt online zeichnen: https://www.proreal-secur.euWichtiger Hinweis Es handelt sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbeund Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot geben. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Seit mehr als 35 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 04:43 ET (08:43 GMT)