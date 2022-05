HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones vor Zahlen von 125 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte solide in das Jahr 2022 gestartet sein, schrieb Analyst Stefan Augustin in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Unternehmen bleibe auf Kurs für seine Mittelfristziele und die Aktie sei attraktiv bewertet. Trotz kleinerer Kürzungen an seinen Schätzungen wegen steigender Kosten erhöhte er das Kursziel wegen eines verschobenen Bewertungszeitraums./tih/edh

