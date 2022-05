Mit Verlusten ist der Dax am Montag in den als schwierig geltenden Börsenmonat Mai gestartet. Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex in der ersten halben Stunde des Xetra-Handels um 0,75 Prozent auf 13 992 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,85 Prozent auf 29 838 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor 1,5 Prozent.

