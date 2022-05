Neue Woche, neues Glück: Der Deutsche Aktienindex hat zum Start in den neuen Börsenmonat weiterhin die Chance, sich von der Marke von 14.000 Punkten entweder in die eine oder andere Richtung zu lösen und damit den Seitwärtstrend der vergangenen Woche zu verlassen. Bis zur Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch dürfte die Schaukelbörse noch anhalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...