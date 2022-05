Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,23 Dollar. Das waren 2,91 Dollar weniger als am Freitag.New York / London - Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Verluste deutlich ausgeweitet. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,23 Dollar. Das waren 2,91 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 3,38 Dollar auf 101,31 Dollar. Ein Embargo gegen russisches Öl durch die Europäische Union...

