Bis auf einen kleinen Ausbruch in der letzten Woche schaffte es Gold nicht, über die 1.900-Dollar-Marke zu bleiben. Dagegen sind die Anleiherenditen gestiegen. Der Börsenauftakt beginnt schwach.Der starke US-Dollar, der in der letzten Handelswoche um +2,3 % je Euro zunahm, setzte dem Goldpreis erneut zu, sodass der Goldpreis erneut unter 1.900 US-Dollar auf 1.880 US-Dollar sank. Zugleich hat sich auch die Rendite der US-Staatsanleihen berappelt, die derzeit bei 2,9318% notieren, was den Goldpreis zusätzlich unter Druck geraten ließ. Hinzukommt, dass die von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...