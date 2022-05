Nach dem Kursrutsch vom Freitag an der Wall Street bleibt auch die Lage am deutschen Aktienmarkt angespannt. Die Berichtssaison ist nach Ansicht von Analysten kein ausreichendes Gegengewicht. 2. Mai 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of England bleiben die Aktienmärkte schwankungsanfällig. Dass stark steigende Zinsen im Kampf gegen die Inflation die wirtschaftliche Erholung abwürgen könnten, verunsichert Investor*innen weiter. ...

