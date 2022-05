Hamburg/Dortmund (ots) -Die Mitmachausstellung "Mission 2030 - Globale Ziele erleben" von Plan International ist erstmals in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Die DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund präsentiert die interaktive Schau ab Sonntag, 1. Mai 2022. Im Mittelpunkt stehen die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs), zu denen die Kinderrechtsorganisation Plan International arbeitet. "Mission 2030" lädt zur Reise in sieben Länder auf vier Kontinenten ein, wo es gilt, die Chancen für eine bessere Welt zu entdecken. Das Publikum schlüpft in die Rolle von Delegierten einer internationalen Konferenz und trifft auf Menschen, die in ihrem jeweiligen Land aus ihrem Alltag und über reale Projekte berichten.Die Besucher:innen diskutieren, probieren und erkunden, welche Entwicklungen für bestimmte Regionen der Erde die besten sein könnten und weshalb. Die Schauplätze liegen in Afrika (Ägypten und Ghana), Asien (Kambodscha und Timor-Leste), Lateinamerika (Guatemala und Kolumbien) sowie in zwei deutschen Großstädten. Sie vermitteln exemplarisch die Bedeutung von gerechten Lebensverhältnissen, Chancengleichheit sowie einem schonenden Umgang mit Ressourcen, die in den Sustainable Development Goals (SDGs) verankert sind.Kernzielgruppe für die Erlebnisausstellung sind Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene. Auch Kinder im Grundschulalter sowie Schulgruppen können "Mission 2030" besuchen, da die interaktiven Stationen für alle Altersgruppen faszinierend sind. Die Szenographie der Ausstellung bietet direkte Anknüpfungspunkte zu den laufenden Lehrplänen sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Die DASA ist ein zertifizierter BNE-Lernort und ergänzt die Schau durch Bezüge aus dem Haus und aus Dortmund.Zum Erreichen der SDGs bis 2030 hat sich die internationale Staatengemeinschaft verpflichtet. Plan International hat am zivilgesellschaftlichen Prozess mitgewirkt, der 2015 zur globalen Verabschiedung der SDGs geführt hat."Mission 2030 - Globale Ziele erleben", 1. Mai bis 25. September 2022, DASA Arbeitswelt Ausstellung, Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund. Zu den aktuellen Öffnungszeiten und Programmen für Gruppen gibt der DASA-Besuchsservice Auskunft, Tel. 0231 9071-2645, www.dasa-dortmund.de.Fotos und weitere Informationen:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgMarc Tornow, Pressereferent, Tel. 040 607716-177 / -480E-Mail: presse@plan.de | www.plan.de/mission2030Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5210976