Aixtron lässt seine Aktionäre heute im Regen stehen. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund drei Prozent. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 24,11 EUR. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Für Aixtron ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund neun für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 26,17 EUR. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Wichtig ist aktuell auch der 200-Tage-Durchschnittskurs von 20,39 EUR. Langfristige Aufwärtstrends dominieren demnach das übergeordnete Geschehen. Im kürzeren Zeitfenster sind Trends positiv, da die Aktie über ihrer 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: Bei Aixtron geht es ordentlich ...

