Essen/Cuxhaven (ots) -Nach zwei schier endlosen Jahren feiert der XXL ALDI Markt auf dem DEICHBRAND Festival ein fulminantes Comeback. Wie schon bei der sensationellen Premiere 2018 und dem noch erfolgreicheren Auftritt im Jahr darauf wird der ALDI am Deich den mehr als 60.000 Besuchern alles bieten, was das Festivalherz begehrt: gekühlte Getränke, Grillgut, frische Brötchen, Campingbedarf und erstmals auch Hygieneartikel. Und alles gibt's natürlich zum günstigen ALDI Preis.Inmitten des Festivalgeländes am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz wird die riesige Filiale auf einer Fläche von 2.100 Quadratmetern für den Festivalzeitraum vom 20. bis 25. Juli errichtet. Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gesamten ALDI Nord Gebiet sorgen vor Ort für gut gefüllte Regale und kurze Wartezeiten an den insgesamt 16 Kassen. Absolutes Highlight wird wieder der begehbare Kühlschrank sein, in dem es - an der Kopfseite des Markts - mindestens einmal stündlich musikalisch ordentlich kesselt."Wir freuen uns riesig, nach der langen Zwangspause wieder dabei sein zu können", sagt Justus Langer, Geschäftsführer der ALDI Nord Regionalgesellschaft Hesel. "Mit unserem Auftritt können wir das DEICHBRAND Festival wieder aktiv mitprägen. Als ,Support Act' sorgen wir dafür, dass die Musikfans ihren Festivalbesuch noch mehr genießen können", sagt Langer. Denn warmes Bier und mühsames Schleppen der Festivalausrüstung gehören der Vergangenheit an, weil es Eiswürfel, Campingausstattung und vieles mehr im ALDI am Deich gibt. Erstmals in diesem Jahr auch Hygieneartikel. Alle Artikel, die es auch in einem konventionellen ALDI Markt gibt, bieten wir am Deich zum gleichen günstigen ALDI Preis an.Weiterer Clou: Auch die lästige Rückgabe des Pfandguts wird deutlich entspannter. Der Leergutautomat R1 von Tomra, von dem es vier Stück am Markt geben wird, hat eine große Rücknahmetrommel, die mehr als 100 PET-Flaschen und Dosen in einem Schwung aufnimmt. Da die Rückgabe bis zu fünfmal schneller ist, kann es schneller zurück ins Zelt oder aufs Infield gehen.Neben dem XXL Markt ist ALDI Nord mit zusätzlichen Elementen und Aktionen auf dem Festivalgelände vertreten. Am ALDI Korner auf dem Infield können die Besucher mit einem guten Blick auf die Hauptbühnen entspannen. Dort warten auch verschiedene Spiele, coole GiveAways und die eine oder andere Überraschung.Überregional wird das Engagement unter anderem von Gewinnspielen auf https://www.aldi-nord.de/ratgeber-tipps/unsere-festivalwelt.html begleitet. Auch die ALDI Nord Social- Media-Kanäle Instagram und erstmals auch TikTok und Twitter werden umfangreich bespielt. Außerdem sind zwei Influencer für ALDI Nord auf dem Festivalgelände im Einsatz. Und schließlich sind mit ALDI Nord Brandlöschern auch wieder die Retter in der Festival-Not im Einsatz, die sich um die kleinen und größeren Probleme des Partyvolks kümmern.Ein Eindruck vom ALDI Nord Auftritt auf dem DEICHBRAND Festival 2019:DEICHBRAND Aftermovie 2019 | ALDI Nord - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EJU7WIrDMac)Pressekontakt:Dr. Axel vom Schemm: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5211001