Textron ist ein amerikanischer ziviler und militärischer Mischkonzern, der sich mit Marken wie Bell, Aircraft Armaments, Lycoming Engines, Cessna, Beechcraft und Pipistrel auf den Luftfahrtsektor konzentriert. Das Unternehmen hat sich seit der Krise von 2008 tiefgreifend umstrukturiert und Scott C. Donnelly zum neuen CEO ernannt, der das Unternehmen erfolgreich weiter ausbaut. Textron engagiert sich zunehmend in der Entwicklung des privaten und zivilen Luftfahrtmarktes, und die vom Unternehmen vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals 2022 übertrafen die Erwartungen der Analysten bei weitem: Der Aktienkurs von Textron verzeichnete nach der Präsentation der Ergebnisse einen zweistelligen Zuwachs, doch die schwächste US-Sitzung seit 2020 führte am Freitag zu einem Ausverkauf der Aktien des Unternehmens, wobei die Bewertung wieder unter 70 USD je Aktie sank. Der Gewinn pro Aktie (EPS) für das erste Quartal lag bei 0,88 USD gegenüber den Prognosen der Analysten von 0,74 USD. Der Gesamtumsatz für das Quartal lag bei über 3 Mrd. USD. Der Umsatz von Textron Aviation lag in Q1 bei über 1 Mrd. USD, ein Plus von 175 Mio. USD gegenüber Q1 2021. Der Gewinn der Luftfahrtsparte von Textron in Q1 2022 betrug 121 Mio. USD gegenüber 47 Mio. USD in Q1 2021, was einem Wachstum von fast 250% und einer höheren Nettomarge entspricht. Textron lieferte im ersten Quartal 2022 insgesamt 39 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...