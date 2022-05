DJ Zoll sorgt für 45 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Zoll hat 2021 rund 141 Milliarden Euro an Steuereinnahmen für den Bundeshaushalt vereinnahmt und damit etwa 45 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes. Das geht aus der Jahresbilanz des Zolls hervor, wie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Zoll-Jahrespressekonferenz in Berlin bekanntgab. 2020 waren es rund 128,5 Milliarden an Steuereinnahmen gewesen. Den größten Anteil an den Einnahmen hatten 2021 den Angaben zufolge mit 62,6 Milliarden Euro die Verbrauchssteuern.

"Wir sollten darauf achten, dass Steuern auch wirklich eingetrieben werden", erklärte Lindner. "Damit erübrigen sich auch Diskussionen über Steuererhöhungen." Bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität leiste der Zoll im Verbund mit anderen Behörden einen wichtigen Beitrag für die deutsche Sicherheitsarchitektur, der Zoll sei hier "eine der tragenden Säulen", sagte Lindner. 2021 seien durch den Zoll 117 Verfahren wegen organisierter Kriminalität geführt worden, insbesondere im Bereich der Schwarzarbeit und der Rauschgiftkriminalität.

Auch im Jahr 2021 seien zahlreiche Branchen von einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen gewesen, erklärte das Finanzministerium. Dennoch seien die Ermittlungs- und Ahndungstätigkeiten zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung unvermindert fortgeführt worden. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüfte demnach 2021 mehr als 48.000 Arbeitgeber und leitete mehr als 120.000 Strafverfahren ein. Zudem seien Steuer- und Sozialversicherungsschäden von fast 790 Millionen Euro ermittelt und illegal erwirtschaftetes Vermögen in Höhe von 66,8 Millionen Euro abgeschöpft worden.

Rekordmenge an Kokain sichergestellt

Im vergangenen Jahr zog der Zoll laut den Angaben mehr als 21 Tonnen Kokain aus dem Verkehr. Diese Rekordmenge gehe vor allem auf große Einzelaufgriffe im Hamburger Hafen zurück und folge dem Trend in belgischen und niederländischen Häfen. Daneben seien rund 16 Tonnen andere Rauschgiftarten durch den Zoll sichergestellt worden, vor allem Marihuana und Amphetamine. Der Wert beschlagnahmter gefälschter Waren erhöhte sich den Angaben zufolge auf 315 Millionen Euro. Hier handele es sich um ein wachsendes Phänomen, das durch die Möglichkeiten des Onlinehandels verstärkt werde. Etwa 68 Prozent der Waren stammten aus der Volksrepublik China und Hongkong.

Lindner betonte, die etablierte Bekämpfung von organisierter Kriminalität solle noch weiterentwickelt werden. Die "sehr erfolgreiche und von mir sehr geschätzte Arbeit" des Zolls bedeute nicht, "dass wir schon fertig wären". Deshalb wolle man digitale Ermittlungsstrategien forcieren, moderne Formen der Informationsgewinnung etablieren und die Analysefähigkeiten verbessern. Die Generalzolldirektion sei um Vorschläge zur Fortentwicklung der Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität gebeten worden, erklärte er.

Der Finanzminister bekräftigte zudem, das ein Sanktionendurchsetzungsgesetz geplant sei, mit dem kurzfristig Vorschläge für unterschiedliche gesetzgeberische Konsequenzen aus der "völlig neuen Situation" unterbreitet werden sollten, die mit den Russland-Sanktionen eingetreten sei. Unter anderem gehe es um bestehende rechtliche Grenzen des Informationsaustausches zwischen Behörden, sagte Lindner. Für die weitere Zukunft sei zudem ein zweiter Teil eines solchen Gesetzespakets geplant.

