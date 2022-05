München (ots) -Ab dem 3. Mai 2022 ist Sandra Maischberger immer dienstags und mittwochs um 22:50 nach den "Tagesthemen" im Ersten zu sehen. Der neue Titel der Sendung in der Doppelprogrammierung: "maischberger".Gäste und Themen der ersten Sendung an diesem Dienstag sind:Deutschland liefert schwere Waffen an die Ukraine. Kann diese Entscheidung der Bundesregierung die russische Invasion stoppen? Oder steigt dadurch das Risiko einer Eskalation des Krieges? Darüber diskutieren die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Sahra Wagenknecht und die Grünen-Politikerin Marieluise Beck.Er ist einer der bekanntesten Showmaster Deutschlands und feierte gerade seinen 80. Geburtstag. Über sein bewegtes Leben spricht Sandra Maischberger mit Frank Elstner.Boris Becker sitzt wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Über den Fall einer Tennis-Legende und andere Fragen diskutieren das Mitglied der "Spiegel"-Chefredaktion Melanie Amann, die politische Korrespondentin der "Zeit" Mariam Lau und der Autor und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt.Sahra Wagenknecht, Die Linke (Bundestagsabgeordnete)Marieluise Beck, B'90/Die Grünen (ehem. Bundestagsabgeordnete)Frank Elstner (Showmaster)Hubertus Meyer-Burckhardt (Autor und TV-Produzent)Melanie Amann ("Spiegel"-Journalistin)Mariam Lau ("Zeit"-Redakteurin)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deNeue Set-Fotos von "maischberger" finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5211087