Reno, NV (pta037/02.05.2022/14:00) - Wie in unserer Unternehmensmeldung vom 17.01.2022 angekündigt, möchten wir hier über Entwicklungen unserer Beteiligung "Öl-Quellen in USA" informieren. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch über den Stand betreffend der Börsen-Listung der Aktien berichten.

Börsen-Listung

Das Zulassungsverfahren mit der "SEC Securities and Exchange Commission" in den USA ist im vollen Gange. Die finale Billigung der Registrierungsdokumente wird demnächst erwartet. Danach werden die Aktien in die elektronische Girosammelverwahrung überführt. Mit einem hierfür notwendigen Broker und Marketmaker wurde bereits eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Beachten Sie hierbei bitte folgenden wichtigen Punkt: wie in unserer Meldung am 21.10.2021 verkündet ( https://noweaenergy.com/clean-green-european-mining-project/ ) wurde zusammen mit unseren Beratern (Anwälte, Wirtschaftsprüfer, etc.) über den optimalen Weg sowie über mögliche Alternativen für die Umsetzung diskutiert. Es wurde nunmehr beschlossen den Weg über ein separates Unternehmen zu gehen. In dieses Unternehmen wurde die erwähnte Beteiligung "Öl-Quellen USA" bereits eingebracht (s.u.). Die weiteren NOWEA-Assets sollen ebenfalls in diese Gesellschaft eingebracht werden. Die Aktionäre/innen der NOWEA ENERGY INC. werden dann börsengelistete Aktien von dieser Gesellschaft erhalten.

Beteiligung "Öl-Quellen USA"

Unsere Beteiligung "Öl-Quellen USA" umfasst insgesamt 17 Öl-Quellen in 6 sog "Leases", also Pachtgebieten, welche alle im US-Bundesstaat Kentucky liegen. Wie erwähnt wurden diese Öl-Quellen in ein separates Unternehmen eingebracht, welches augenblicklich die Börsen-Listung anstrebt. Die sog. "working interests", also unsere Anteile an den verschiedenen Öl-Quellen, liegen zwischen 75% und 100%.

Aus den 17 Bohrlöchern in den Pachtgebieten wird momentan zwar vergleichsweise wenig Öl gefördert, diese Beteiligung ist operativ jedoch cash-flow positiv und profitiert jetzt natürlich zudem stark von den aktuell hohen Notierungen für Roh-Öl. Um eine stabile und kontinuierliche Ölförderung zu erreichen erfolgt momentan die Feinjustierung der einzelnen Pumpen. Danach werden wir verlässliche Aussagen zur monatlichen Produktionsrate treffen können. Die gesamte Pachtfläche umfasst knapp 1.800 acres, entsprechend rund 7,2 Millionen Quadratmeter und bietet Potenzial für eine Vielzahl an Neubohrungen. Aktuell werden diverse Handlungsalternativen zur Entwicklung der Gebiete evaluiert.

Verzögerungen durch die Corona-Pandemie sowie diverse "Fakenews" im Internet

Die Entwicklung der NOWEA ENERGY INC. als international agierendes Unternehmen wurde durch die Corona-Pandemie leider deutlich gebremst. Darüber hinaus ist die NOWEA personell eng besetzt und legt den Fokus in Aufbau und Entwicklung des Beteiligungsportfolios. Wie in unseren früheren Unternehmensmeldungen beispielsweise mehrfach informiert, existiert eine Beteiligung an einem potenziellen Bor-Lithium-Minenprojekt. Aus strengen Vertraulichkeitsgründen darf die NOWEA ENERGY INC. hierzu leider nur sehr begrenzt öffentlich informieren. Auch dies wurde bereits mehrfach bekannt gemacht.

Dieser nicht der NOWEA zuzurechnende Umstand sowie die o.e. Verzögerungen in der Geschäftsentwicklung haben anscheinend zu einer vollkommen falschen Einschätzung in der Öffentlichkeit geführt. Dies gipfelt sogar darin, dass im Internet der NOWEA betrügerisches Verhalten vorgeworfen wird. Dies ist absoluter Unsinn und unwahr. Wir prüfen rechtliche Schritte, jedoch ist ein Vorgehen gegen Falschaussagen ("Fakenews") und Verleumdungen nicht einfach. Auch wurden wir informiert, dass eine Firma "Greenrock Financial", angeblicher Sitz Köln, unaufgefordert telefonisch Kontakt zu unseren Aktionärinnen und Aktionären aufnimmt, um einen Aktientausch/Aktienkauf von Aktien einer anderen Gesellschaft anzubieten. Dies hat nicht mit uns zu tun und ist u.E. Betrug. Wir warnen explizit vor derartigen Angeboten.

Investor Relations / 02. Mai 2022

Über NOWEA ENERGY:

NOWEA ENERGY ist eine Investment- und Private Equity-Gesellschaft mit starkem Fokus auf aufstrebende, innovative Unternehmen. Insbesondere Wachstumsunternehmen im Energiesektor bieten wir Kapital und Expertise kombiniert mit einer breiten Palette an Dienstleistungen. Innovative Unternehmen aus verschiedenen Zukunftsbranchen, wie Mobilität, E-Mobilität, Energie und Mining (strategische Rohstoffe) stehen hierbei im Mittelpunkt. Weitere Informationen erhalten Sie ggfs. im Internet unter " https://noweaenergy.com/ ".

Disclaimer/Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen/Risikohinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Prognosen über mögliche zukünftige Ereignisse oder die mögliche zukünftige finanzielle Entwicklung der Gesellschaft. Alle Aussagen, die nicht aktuelle und historische Fakten und Bedingungen in dieser Mitteilung sind, einschließlich aller Aussagen über unsere zukünftige Ertrags- und Finanzlage, unsere Geschäftsstrategie, unsere Pläne und unsere Ziele für zukünftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung). Diese Aussagen sind nur Vorhersagen und spiegeln unsere gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die jederzeit geändert werden können.

Alle Aussagen, Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, und/oder Annahmen, welche zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können zudem durch die Verwendung von Wörtern wie beispielsweise "erwarten", "werden", "antizipieren", "schätzen", "glauben" oder durch Aussagen identifiziert werden, die darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "sollen". Obwohl wir glauben, dass unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können diese Pläne, Absichten und Erwartungen möglicherweise nicht erreicht werden. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in den in dieser Mitteilung und/oder in unseren eventuellen anderen Unterlagen und Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, ausgedrückt oder impliziert sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den Safe Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Diese Mitteilung hat ausschließlich informatorischen Charakter. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung oder anderweitigem Erwerb von Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Aktien dar und ist auch nicht in diesem Sinne auszulegen. Die Versendung oder Verteilung dieser Information kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. In einem derartigen Fall obliegt es der entsprechenden Person, sich über etwaige geltende Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Aussender: Nowea Energy Inc. Adresse: 200 S Virginia St 8th Floor, 89501 Reno, NV Land: Vereinigte Staaten von Amerika Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +1 775 686-2434 E-Mail: info@noweaenergy.com Website: www.noweaenergy.com

ISIN(s): US67012L1089 (Aktie) Börsen: -

