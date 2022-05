Von Tim BradshawFinancial TimesÜbersetzung: Stefanie KonradYuga Labs, die Macher des Bored Ape Yacht Clubs, verkauft in seinem neuen Spiel Otherside "Deeds" für bis zu 55.000 virtuelle Grundstücke. Das Start-up will durch den Verkauf von Metaverse-Grundstücken Kryptowährungen in Höhe von 300 Millionen Dollar generieren. Das ist der bisher größte Release eines Non-Fungible Token.Unterstützung erhielt Yuga Labs vom Risikokapitalunternehmen Andreessen Horowitz. In seinem Metaverse-Spiel Otherside, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...