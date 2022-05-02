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WKN: A2PEJ7 ISIN: US85789A1051 Ticker-Symbol: S1BA 
Stuttgart
02.05.22
15:33 Uhr
0,346 Euro
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
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