Der Dollar wird zu 0,9740 Franken gehandelt und hat sich damit ebenfalls kaum bewegt.Frankfurt - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0526 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht gehalten werden. Zum Franken notiert der Euro mit 1,0253 Franken nur minimal höher als am Morgen. Der Dollar wird zu 0,9740 Franken gehandelt und hat sich damit...

