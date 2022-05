Die Wolftank Group spürt in der aktuellen Marktsituation den gestiegenen Bedarf an Infrastruktur für eine CO2-neutrale, lokale Energieversorgung und verzeichnet eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Wasserstoff-Betankungsanlagen. "Allein für Wasserstoff-Betankungsanlagen liegen uns aktuell Anfragen in Höhe eines doppelten Jahresumsatzes der Gesamtgruppe vor. Schrittweise wird sich diese Pipeline auch in unserem Auftragseingang abbilden", so CEO Peter Werth. Vorläufigen Zahlen zufolge ist die Betriebsleistung 2021 auf 47,4 Mio. Euro gestiegen, ein Plus von 33,5 Prozent gegenüber 2020. Das EBITDA beträgt 3,0 Mio. Euro, ohne Bereinigung liegt das EBITDA bei 1,6 Mio. Euro (2020: 0,01 Mio. Euro). Das bereinigte Betriebsergebnis EBIT liegt mit ...

