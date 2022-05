Wien (www.fondscheck.de) - Der ehemalige Scalable-Manager Philipp Emanuel Eisel hat seinen eigenen Fonds aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Münchener Fondsboutique EE Capital Management, als dessen Geschäftsführer Eisel fungiere, habe gemeinsam mit Universal Investment als Verwaltungsgesellschaft den Publikumsfonds EECM - The Wealth Fund (ISIN DE000A3C9119/ WKN A3C911) in den Vertrieb geschickt. Der Fonds investiere in alle wichtigen Anlageklassen und sei mit einem vermögensverwaltenden Ansatz im Fondsmantel konzipiert worden. Durch seinen besonderen Fokus auf makroökonomische Entwicklungen könne das Portfolio etwa auch an Wertentwicklungen der Krypto- und Zinsmärkte partizipieren. ...

