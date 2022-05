Der Mittwoch rückt näher. Der Mittwoch, an dem die US-Notenbank die Zinsen in den USA aller Voraussicht nach um 50 Basispunkte anheben wird. Der Mittwoch, an dem die Notenbanker auch durchblicken lassen dürften, ob der nächste Zinsschritt gar um 75 Basispunkte nach oben gehen wird. Die Angst ist an den Finanzmärkten greifbar. Auch bei Gold.Nachdem es am Freitag noch die Aktienmärkte gewesen sind, die deutlich unter Druck kamen und Gold sich mit einem kleinen Plus ins Wochenende retten konnte, steht ...

