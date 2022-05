Boston (ots/PRNewswire) -Shift Media, ein führender Anbieter von cloudbasierten All-in-One-Videolösungen, freut sich, die Ernennung von Ramu Potarazu zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Der Gründer von Shift, Kai Pradel, wird sich in Zukunft darauf konzentrieren, das Produktportfolio des Unternehmens zu verbessern und auszubauen.Ramu bringt umfangreiche Führungs- und Betriebserfahrungen mit, da er im Laufe seiner Karriere mehrere Funktionen in der Geschäftsführung und im Vorstand innehatte. Seine Führungslaufbahn begann bei INTELSAT, einem globalen Satellitenkommunikationsunternehmen, wo er 16 Jahre lang tätig war und bis zum Präsidenten und COO aufstieg. Anschließend gründete er Vubiquity, das unter seiner Leitung zum führenden Anbieter von Multiplattform-Videodiensten und -Analysen wurde. Nach dem Verkauf von Vubiquity wurde er zum Präsidenten und CEO von Binary Fountain berufen, dem weltweit führenden Anbieter von Analyselösungen für das Management von Verbraucher- und Patientenfeedback, wo er während seiner mehr als siebenjährigen Amtszeit den Unternehmenswert kontinuierlich steigerte."Ramu zeichnet sich als strategische, kampferprobte Führungspersönlichkeit mit jahrzehntelanger Erfahrung im Wachstum von Start-ups und börsennotierten Unternehmen in Milliardenhöhe aus, selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten", so Jerry Dolinsky, Chairman von Shift Media. "Mit seiner konsequenten Ausrichtung auf langfristiges Wachstum und Shareholder Value ist Ramu die richtige Person, um Shift Media in die nächste Wachstumsphase zu führen.""Shift Media hat die einmalige Chance, mit seinen drei unterschiedlichen Produkten zum Marktführer im Bereich Cloud-basierter Videos zu werden", so Ramu. "Video ist eine Wachstumsstory, und es ist aufregend, bei einem Unternehmen einzusteigen, das das Potenzial für signifikantes Wachstum und Marktführerschaft für die nächsten Jahre hat. Ich freue mich darauf, das talentierte Team des Unternehmens zu leiten, während wir gemeinsam daran arbeiten, Shift Media auf die nächste Stufe zu heben."Über Shift MediaShift Media bietet cloudbasierte Lösungen für Videoproduktionen auf höchstem Niveau. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst die Shift-Plattform für die Verwaltung, Überprüfung und Freigabe von in Arbeit befindlichen Videoinhalten, Wiredrive für maßgeschneiderte, gebrandete Pitch Reels und Screeners.com für die Vorschau von wertvollen Inhalten vor der Veröffentlichung. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden die Produkte von Shift Media von den bekanntesten Studios und Werbeagenturen der Welt eingesetzt, um komplexe Videoaufgaben zu vereinfachen. Bemerkenswert ist, dass mehr als 75% der Gewinner der Academy Awards und Golden Globe Awards 2021 Produkte von Shift Media verwendet haben.Weitere Informationen finden Sie unter "Über uns" auf der Website des Unternehmens.Pressekontakt:Bevin Gove,Vizepräsident für Marketing,Shift Media,E-Mail: bevin@shift.ioOriginal-Content von: Shift Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162891/5211231