BERLIN (dpa-AFX) - Am G7-Gipfel auf dem bayerischen Schloss Elmau werden im Juli auch Indien, Indonesien, Südafrika und Senegal teilnehmen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte am Montag, dass dies die vier Gastländer beim Treffen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte sein werden. Der G7 gehören neben Deutschland die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada an.

Deutschland hatte Anfang Januar für ein Jahr den Vorsitz in der "Gruppe der Sieben" übernommen. Der Gipfel findet unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom 26. bis 28. Juni 2022 in den bayerischen Alpen statt. Thematisch im Mittelpunkt stehen werden neben dem Ukraine-Krieg der Klimaschutz, die Pandemiebekämpfung sowie die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der Demokratien weltweit./mfi/DP/nas