Delivery Hero hat vor Kurzem die Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Während die Umsatzerwartung zum Jahresauftakt die Markterwartungen deutlich übertraf, brach die Aktie dennoch ein (DER AKTIONÄR berichtete). Delivery-Hero-Chef Nikolas Östberg schickte daraufhin via Twitter Durchhalteparolen an die Aktionäre, doch inzwischen wetten mehrere Leerverkäufer gegen den Essenslieferdienst.Bereits 2023 will Delivery Hero im operativen Geschäft erstmals profitabel sein. Vor dem Hintergrund, dass das ...

