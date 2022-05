Unterföhring (ots) -- Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 4.00 Uhr live auf Sky Sport 1- Die Spiele eins bis drei zwischen den Edmonton Oilers und den Los Angeles Kings in dieser Woche live auf Sky- Insgesamt in dieser Woche elf Matches der NHL Playoffs live bei Sky, davon zehn exklusiv- "Spin-O-Rama - Dein NHL Magazin" am Samstag ab 18.45 Uhr live auf Sky Sport 6- Washington Capitals gegen Florida Panthers, Colorado Avalanche gegen Nashville Predators und Pittsburgh Penguins gegen New York Rangers am Samstagabend ab 19.00 Uhr live auf Sky- Sky berichtet in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 live aus der besten Eishockey-Liga der Welt: Rund 300 Begegnungen pro Saison live, den Großteil davon exklusiv in Deutschland- Live mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1T&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIi8nfquuI9AIVBud3Ch2-JglFEAAYASAAEgIcEPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=1238f34b26b946f7b2e70779d48d5561) dabei seinUnterföhring, 02. Mai 2022 - Die NHL Playoffs starten in dieser Nacht und den Anfang machen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers, die in der ersten Runde der Western Conference auf die Los Angeles Kings treffen. Das Team um den 26-jährigen deutschen Superstar hat sich für die Playoffs viel vorgenommen, schieden sie doch vergangene Saison bereits in Runde eins aus.Sky überträgt in den kommenden Tagen die Spiele eins bis drei zwischen den Oilers und den Kings allesamt live und exklusiv. Insgesamt zeigt Sky in dieser Woche elf Matches der NHL Playoffs live, zehn davon exklusiv.Gleich drei Partien stehen am Samstagabend an. Um 19.00 Uhr treffen die Washington Capitals auf die Florida Panthers (Sky Sport 6), ehe um 22.30 Uhr die Colorado Avalanche und Nico Sturm, die als großer Favourit auf den Gewinn des Stanley Cups gelten, die Nashville Predators empfangen (Sky Sport 2). Anschließend spielen die Pittsburgh Penguins gegen die New York Rangers (Sky Sport 1).Eingeläutet wird der Samstagabend mit "Spin-O-Rama - Dein NHL Magazin" ab 18.45 Uhr auf Sky Sport 6, in dem die wichtigsten Themen zur aktuellen Playoff-Runde besprochen werden.Sky ist die Heimat der NHL im deutschen FernsehenBis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kunden mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden.Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7.00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie komplette Berichterstattung aus der NHL ist mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Eishockeyfans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/)) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die NHL live auf Sky Sport:In der Nacht auf Dienstag, 03.05.:04.00 Uhr: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings live auf Sky Sport 1In der Nacht auf Mittwoch, 04.05.:01.00 Uhr: New York Rangers - Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport 1In der Nacht auf Donnerstag, 05.05.:04.00 Uhr: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings live auf Sky Sport 1In der Nacht auf Freitag, 06.05.:01.30 Uhr: Florida Panthers - Washington Capitals live auf Sky Sport 2In der Nacht auf Samstag, 07.05.:01.30 Uhr: tba live auf Sky Sport 204.00 Uhr: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers live auf Sky Sport 1Samstag, 07.05.:19.00 Uhr: Washington Capitals - Florida Panthers live auf Sky Sport 622.30 Uhr: Colorado Avalanche - Nashville Predators live auf Sky Sport 201.00 Uhr: Pittsburgh Penguins - New York Rangers live auf Sky Sport 1Sonntag, 08.05.:18.30 Uhr: Boston Bruins - Carolina Hurricanes Kings live auf Sky Sport 3In der Nacht auf Montag, 09.05.:04.00 Uhr: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers live auf Sky Sport 1In der Nacht auf Dienstag, 10.05.:01.00 Uhr Washington Capitals - Florida Panthers live auf Sky Sport 1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5211319