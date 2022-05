Die First Nations und das Ministerium für Energie und Bergbau in British Columbia haben Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) grünes Licht für den Abbau von 3 Mio. Tonnen Gestein auf seinem Projekt New Craigmont erteilt. Pro Tag sollen rund 1.500 Tonnen Gesteinsmaterial gewonnen werden, um die durch die jüngste Flutkatastrophe in British Columbia zum Teil stark beschädigten Straßen zu reparieren. Um das Material ...

Den vollständigen Artikel lesen ...