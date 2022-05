An der Wall Street haben sich die wichtigsten Indizes nach dem Kursrutsch am Freitag etwas stabilisiert und zuletzt leichte Verluste verzeichnet.New York - An der Wall Street haben sich die wichtigsten Indizes nach dem Kursrutsch am Freitag etwas stabilisiert und zuletzt leichte Verluste verzeichnet. Die Grundstimmung der Anleger ist aber auch am Montag weiter von Vorsicht geprägt, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda steht. Der L eitindex Dow Jones Industrial gab um 0,16 Prozent auf 32'925,26 Punkte nach.

