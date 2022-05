Die Welt der Tech-Lebewesen ist um eine Spezies reicher. Ingenieure haben einen Roboter entwickelt, der die Sprungkraft der sprunggewaltigsten Tiere problemlos in den Schatten stellt. An Land gehören Pumas zu den besten Springern. Die agilen Raubkatzen kommen trotz ihrem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm auf eine Sprunghöhe von bis zu fünfeinhalb Metern. Im Ozean geht der erste Platz an den Delfin. Der Meeressäuger erreicht bei seinen Sprüngen aus dem Wasser eine Höhe von bis zu sieben Metern. var embedId = "db96f1224f34bfe72f85bac4edd2c918"; var embed = ...

