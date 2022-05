Der DAX ist am Montag mit Verlusten in den unter Börsianern als schwierig geltenden Monat Mai gestartet. Laut Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets fehlen Investoren weiterhin die Gründe, ihre Engagements in Aktien auszuweiten. Neben dem Krieg in der Ukraine und der Geldpolitik der US-Notenbank belastet auch die Sorge um das chinesische Wirtschaftswachstum die Kurse.Nach einer recht stabilen letzten Aprilwoche sank der deutsche Leitindex zum Start in den Mai um rund 1,1 Prozent auf ...

