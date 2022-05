MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken operativen Ergebnis des Industriekonzerns und Stahlherstellers. Der Experte hielt an seiner Einschätzung fest, dass die Aktien unterbewertet sind./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 17:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

THYSSENKRUPP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de