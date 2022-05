Der Veteran unter den Kochboxenversendern will sich seiner Schulden entledigen und holt neues Kapital herein. Die neuen Aktien sollen je 12 $ kosten. Über die Fremdkapitalschiene macht auch Allianz Global Investors mit (rund 30 Mio. $). Insgesamt werden weitere 70,5 Mio. $ in das Geschäftsmodell eingeschossen. Der neue zeitliche Horizont des Unternehmens reicht nun bis 2027. Bis dahin müssen die Turnaround-Pläne sich positiv ausgewirkt haben; also: Eine weitere Chance.



Die neuen Kapitalgeber sind bereit, für ihre Aktien deutlich mehr als den Marktpreis der bisher umlaufenden Stücke zu zahlen. Deren Kurs legt heute mehr als 40 % zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Verlag



