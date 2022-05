DAX startet mit Verlusten in die neue Woche >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Frequentis-Time to come, S Immo gewinnt ... » Gut Gebloggtes: Berkshire Hathaway, ... Dax aktuell: Dax startet mit Verlusten in die neue Woche - Flash Crash an der Börse Stockholm endet schnell Der interessante Verlauf am Montag beweist: Erholungsphasen beim Dax halten aktuell nicht lange an. Hilfreich ist ein Blick auf die Charttechnik.

Den vollständigen Artikel lesen ...