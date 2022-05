DJ MÄRKTE USA/Wackelige Stabilisierung an Wall Street

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenausklang stabilisiert sich die Wall Street am Montag. Der Dow-Jones-Index dreht bis zum Mittag US-Ostküstenzeit 0,5 Prozent ins Minus auf 32.824 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite dreht indes 0,2 Prozent ins Plus. Der Index hatte am Freitag im Zuge von Gewinnmitnahmen um 4,2 Prozent nachgegeben und zudem im April den stärksten Monatsrückgang seit 2008 markiert.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch wird mit einem zurückhaltenden Handel gerechnet. Es wird mehrheitlich damit gerechnet, dass die Fed ihren Leitzins um 50 Basispunkte anheben wird, um die weiter steigende Inflation in den Griff zu bekommen. "Die Fed wird wohl eine Erhöhung um 50 Basispunkte ankündigen, begleitet von all den Formulierungen, die mit einer strafferen Geldpolitik einhergehen, solange die Daten darauf hindeuten, dass dies notwendig ist", sagt Chief Investment Officer David Bahnsen vom Vermögensverwalter Bahnsen Group.

Zu den erwarteten Zinserhöhungen passen die veröffentlichten Daten so gar nicht. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wurde in der Zweitlesung leicht nach unten revidiert und verfehlte somit die Erwartungen knapp. Die Aktivität in der US-Industrie ist indes laut ISM im April langsamer als zuvor gewachsen. Auch hier hatten Marktakteure mehr erhofft. Auch die Bauausgaben überzeugen nicht. Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen bei schwächelnden Konjunkturdaten animierten nicht gerade zu Aktienkäufen, heißt es.

Dollar zeigt vor Fed-Zinsentscheid weiter Stärke

Der Dollar legt nach den Gewinnmitnahmen am Freitag zu Wochenbeginn wieder deutlich zu. Für den Dollar-Index geht es 0,6 Prozent nach oben. Darin spiegele sich vor allem der falkenhafte Kurs der US-Notenbank wider, die am Mittwoch erneut die Zinsen erhöhen dürfte, heißt es von der Unicredit. Eine Erhöhung um 50 Basispunkte und die Ankündigung einer quantitativen Straffung schienen bereits ausgemachte Sache zu sein. Das Interesse dürfte daher den begleitenden Aussagen gelten. "Harte Kommentare" zur jüngsten Lohnentwicklung könnten sogar Zinserhöhungen um 75 Basispunkte in den kommenden Monaten aufs Tableau bringen, so die Analysten.

Die Erdölpreise erholen sich von den Tagestiefs, bleiben aber knapp im Minus. Ein Embargo gegen russisches Öl durch die EU dürfte kurzfristig nicht erreichbar sein. Zwar scheint Deutschland ein solches zu unterstützen, Ungarn will einen Importstopp aber nicht mittragen. Zudem belasten die schwachen China-Daten, denn die Volksrepublik zählt zu den größten Erdölkonsumenten der Welt.

Die Spekulation auf steigende Leitzinsen setzt den Goldpreis unter Druck - auch der feste Dollar und steigende Marktzinsen drücken. Aus technischer Sicht ergibt sich bei einem nachhaltigen Fall unter die Marke von 1.878 Dollar laut Marktanalysten ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 5 bis 10 Prozent. Am Rentenmarkt steigen die Renditen bis auf das kurze Ende des Marktes mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen.

Berkshire Hathaway mit Gewinnrückgang

Unter den Einzelwerten verlieren die Aktien von Berkshire Hathaway 1,4 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft von Warren Buffett im ersten Quartal einen Gewinnrückgang hat hinnehmen müssen. Die Turbulenzen an den internationalen Märkten haben das Portfolio belastet und das Versicherungsgeschäft wurde von steigenden Schadenszahlungen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Amazon-Aktie steht nach den starken Abgaben am Freitag erneut unter Druck und verliert weitere 3,1 Prozent. Zum Wochenausklang war es bereits um 14 Prozent abwärts gegangen. Der Online-Versandhändler hatte das erste Quartal mit einem Verlust beendet. In dem negativen Ergebnis spiegelten sich allgemeine wirtschaftliche Trends wider: rückläufige Online-Einkäufe, hohe Inflation und Lieferkettenprobleme.

Apple sinken um 1,4 Prozent. Die EU-Kommission wirft dem Technologiekonzern vor, seine dominante Marktposition auf dem Markt für mobile Geldbörsen auszunutzen. Wie die Brüsseler Kartellwächter mitteilten, behindert der US-Konzern den Wettbewerb durch Beschränkung des Zugangs zu einer Standardtechnologie (NFC) für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten in Geschäften.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.824,38 -0,5% -152,83 -9,7% S&P-500 4.116,36 -0,4% -15,57 -13,6% Nasdaq-Comp. 12.364,43 +0,2% 29,79 -21,0% Nasdaq-100 12.879,16 +0,2% 24,35 -21,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,70 -1,2 2,71 197,3 5 Jahre 3,00 +4,3 2,96 173,9 7 Jahre 3,03 +5,1 2,98 159,1 10 Jahre 2,99 +5,6 2,93 147,8 30 Jahre 3,05 +4,9 3,00 115,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0523 -0,2% 1,0516 1,0538 -7,5% EUR/JPY 136,94 -0,0% 137,11 136,76 +4,6% EUR/CHF 1,0284 +0,2% 1,0246 1,0251 -0,9% EUR/GBP 0,8406 +0,3% 0,8385 0,8390 +0,0% USD/JPY 130,12 +0,2% 130,39 129,78 +13,0% GBP/USD 1,2517 -0,5% 1,2541 1,2561 -7,5% USD/CNH (Offshore) 6,6843 +0,6% 6,6859 6,6419 +5,2% Bitcoin BTC/USD 38.663,76 +0,9% 39.007,25 38.974,71 -16,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,46 104,69 -0,2% -0,23 +42,4% Brent/ICE 106,77 107,14 -0,3% -0,37 +40,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.869,10 1.896,80 -1,5% -27,70 +2,2% Silber (Spot) 22,58 22,78 -0,9% -0,20 -3,1% Platin (Spot) 942,08 946,83 -0,5% -4,75 -2,9% Kupfer-Future 4,27 4,40 -3,0% -0,13 -4,1% ===

May 02, 2022 12:27 ET (16:27 GMT)

