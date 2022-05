Neue Lösungen sollen Unternehmen dabei helfen, Fortschritte hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsziele zu erzielen

NTT Ltd., ein weltweit tätiger Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen, meldete heute die Einführung von IoT-Services für Nachhaltigkeit. Der neue Ende-zu-Ende-Lösungsstack wird Unternehmen dabei helfen, durch die intelligente Nutzung von IoT-Konnektivität Fortschritte bei globalen Nachhaltigkeitsinitiativen zu erzielen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um ihren CO2-Fußabdruck zu senken.

Diese Lösungen umfassen:

Zähler per OCR auslesen: Ein optisches Gerät, das Daten von allen Arten von Zählern wie Wasser, Strom und Gas nahezu in Echtzeit ausliest. Überdies kann der Zähler für das Auslesen von Messdaten wie etwa Druck und Temperatur verwendet werden.

Ein optisches Gerät, das Daten von allen Arten von Zählern wie Wasser, Strom und Gas nahezu in Echtzeit ausliest. Überdies kann der Zähler für das Auslesen von Messdaten wie etwa Druck und Temperatur verwendet werden. Management von Wasserlecks: Diese Technologie bietet IoT-fähigen Schutz vor Wasserschäden für Smart-Spaces-Projekte in Echtzeit.

Diese Technologie bietet IoT-fähigen Schutz vor Wasserschäden für Smart-Spaces-Projekte in Echtzeit. Prädiktive Wartung: Diese Lösung sammelt Daten von Sensoren zur Erstellung von Modellen, die vorhersagen, wann Ereignisse von Interesse eintreten könnten, darunter mögliche Ausfallzeiten, Unfälle oder wann etwas ersetzt werden muss.

Diese Lösung sammelt Daten von Sensoren zur Erstellung von Modellen, die vorhersagen, wann Ereignisse von Interesse eintreten könnten, darunter mögliche Ausfallzeiten, Unfälle oder wann etwas ersetzt werden muss. Umweltüberwachung: Bei dieser Technologie wird mithilfe von Sensoren festgestellt, ob Schadstoffe in der Luft und im Wasser vorhanden sind, und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird überwacht.

Der Stack IoT-Services für Nachhaltigkeit von NTT beinhaltet eine sichere IT/OT-Integration und durchgängige Unterstützung. Damit können Organisationen die Vorteile der Technologie im gesamten Unternehmen nach der Implementierung schnell erkennen. Der Nutzen liegt in Energiekosteneinsparungen, einem rascheren Emissionsrückgang, besserer operativer Exzellenz und optimaler Ermöglichung der Arbeit im gesamten Unternehmen. Der Lösungsstack wird überdies durch das neue LoRaWAN-Netzwerk und den Katalog von Sensoren zur Messung, Überwachung und Sammlung von Daten von NTT unterstützt, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

"IoT-Technologien sind ein wichtiges Instrument im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel", sagte Jeff Merritt, Head of Urban Transformation beim Weltwirtschaftsforum. "Wir wissen, welche Aktionen für den Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft erforderlich sind und verfügen über eine robuste Technologien-Suite, um diese Wirkung zu erzielen. Da die Umsetzung dieser Lösungen in der Welt beschleunigt werden soll, spielt die Unterstützung durch Organisationen wie NTT für Unternehmen und Regierungen bei der Nutzung dieser Chance eine entscheidende Rolle."

Dieser Ankündigung vorausgegangen war die Berufung von zwei Branchenveteranen, um das Wachstum und die Dynamik der IoT- und Nachhaltigkeitsinitiativen von NTT voranzubringen. Devin Yaung, führender Wireless-Experte, wurde zum SVP of Group Enterprise IoT Products and Services von NTT Ltd. berufen. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Technologiebereich mit Schwerpunkt Unternehmenstransformation gesammelt. Des Weiteren wurde Vicky Bullivant zum Senior Vice President, Group Sustainability, NTT Ltd., bestellt. Vicky Bullivant hat 25 Jahre lang erfolgreich Nachhaltigkeits-, Sozial-, Klima- und ESG-Strategien entwickelt und umgesetzt, die kommerzielle Ziele in schnelllebigen und dynamischen geschäftlichen Umfeldern untermauern.

"Nahezu zwei Drittel (61,4 %) der CEOs geben an, dass sie ihre Geschäftsstrategien an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO ausrichten. Jedoch verfügen nur 2 von 5 Unternehmen über die erforderlichen Lösungen, um die Ziele der Organisation unmittelbar zu erreichen", sagte Devin Yaung, SVP of Group Enterprise IoT Products and Services.

"Daher ist die Priorisierung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitslösungen für unsere Unternehmenskunden wichtiger denn je. Unser neuer Stack an Lösungen wird Organisationen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele und Verbesserung der Abläufe in ihrem Unternehmen, sei es die Reduzierung von Abfällen aufgrund von Produktionsfehlern oder das Nachvollziehen des CO2-Fußabdrucks ihrer Lieferkette, unterstützen. Der Einsatz von IoT wird Unternehmen in die Lage versetzen, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, Prozesse zu straffen und die Nachhaltigkeit ihres Unternehmens insgesamt zu transformieren. Wir sind stolz darauf, dieses Angebot zu einem so entscheidenden Zeitpunkt ankündigen zu können und freuen uns darauf, diese Veränderung gemeinsam mit unseren Kunden voranzubringen, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen."

