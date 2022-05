Der E-Autobauer Tesla hat bereits im März einen weiteren Aktiensplit angekündigt. Durch diese Maßnahme wird eine Aktie optisch verbilligt, indem eine alte Aktie in eine Vielzahl neuer Anteile aufgeteilt wird. Einen genauen Fahrplan für diesen Vorgang blieb der US-Konzern seinen Aktionären bislang jedoch schuldig und hat nun zudem eine wichtige Frist verstreichen lassen. Am 28. März hat Tesla via Twitter einen weiteren Aktiensplit angekündigt. Die Tesla-Aktionäre sollen dafür auf der Hauptversammlung ...

