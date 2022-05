Ein neuer Transaktionsrekord hat das Solana-Netzwerk am Samstagabend so stark überlastet, dass die Blockchain für sieben Stunden ausgefallen war. Am Samstagabend gegen 22 Uhr ging das Solana-Netzwerk in einen Ausfall, der letztlich sieben Stunden dauern würde. Wie das Solana-Team inzwischen weiß, war der Ausfall auf einen Ansturm von Bots zurückzuführen, die versucht haben sollen, NFTs zu minten. Transaktionsvolumen erreicht neue Höchstwerte Dabei soll der Datenverkehr ein rekordverdächtiges Niveau von vier Millionen Transaktionen pro ...

