Nio katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Nio ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Dieser Tiefpunkt liegt bei 15,91 USD. Bei Nio geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich bekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...