In einem überraschenden Schritt hat die US-Arzneimittelbehörde die Studie zu einer wichtigen neuen Behandlungsmethode für Diabetes-Typ-1 auf Eis gelegt. Als Grund gab die FDA "unzureichender Informationen zur Unterstützung der Dosiseskalation mit dem Produkt" an. An der Börse reagierten die Anleger nervös auf die Nachricht und schicken die Vertex-Aktie auf Talfahrt. Bei dem Präparat mit dem Namen VX-880 handelt es sich um eine auf Stammzellen basierende Zellersatztherapie für Menschen mit Diabetes-Typ-1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...