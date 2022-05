Irving, Texas (ots/PRNewswire) -Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte verwandelt und erneuerbare Energien produziert, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Valley Proteins, einem der größten unabhängigen Rendering-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, abgeschlossen hat.Das Unternehmen gab die Übernahme erstmals im December 2021 für einen Kaufpreis von 1,1 Milliarden US-Dollar plus oder minus verschiedene Abschlussanpassungen bekannt. Im Rahmen der Transaktion hat Darling Ingredients 18 große Rendering-Anlagen und gebrauchte Speiseölanlagen in den südlichen, südöstlichen und mittleren atlantischen Regionen der USA erworben."Wir freuen uns, Valley Proteins in der Darling Ingredients-Familie willkommen zu heißen", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer. "Valley Proteins hat ein erfolgreiches Geschäft mit Speiseöl aufgebaut, das unser Basisgeschäft sofort stärkt und unsere Fähigkeit erweitert, zusätzliche Rohstoffe mit geringer Kohlenstoffintensität bereitzustellen, um die wachsende Nachfrage nach erneuerbarem Diesel zu fördern."Über DarlingDarling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt, und ein führender Hersteller von erneuerbaren Energien. Anerkannt als ein führend in Sachen Nachhaltigkeitdas Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 10% der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Mehrwertprodukten wie grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Düngemittel, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.Kontakt: Suann GuthrieVP Anlegerbeziehungen, Nachhaltigkeit und Kommunikation(469) 214-8202; suann.guthrie@darlingii.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpgOriginal-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118838/5211431