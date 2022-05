Darüber hinaus versteigert Geddes ein privates Shooting in ihrem New Yorker Studio, um Geld für Mütter und Kinder in der Ukraine zu sammeln ein NFT für ukrainische Kinder wird ebenfalls entwickelt, wobei alle Einnahmen an das Amerikanische Rote Kreuz gehen

Die Fotografin Anne Geddes, die auf der ganzen Welt für ihre symbolhaften Bilder bekannt ist, in denen sie die Schönheit, Reinheit und Freude neuen Lebens einfängt, überträgt ihre Kunstfertigkeit und Kreativität zum ersten Mal auf NFTs. Die Anne Geddes Mother's Day 2022 NFT Collection wird am 6. Mai 2022 um 9 Uhr morgens in der pazifischen Zeitzone (16:00 Uhr MEZ) rechtzeitig zum Muttertag erscheinen. Die Kollektion umfasst neun Werke, die in einer Vielzahl von Formaten verfügbar gemacht werden. Die heiß ersehnte Kollektion wird exklusiv über den garantiert kohlenstoffneutralen Blockchain-Marktplatz WAX und über die Shopify-App Waxify verkauft. Man kann ihre berühmten Kunstwerke in FIAT (USD) mit Kreditkarte, PayPal und anderen traditionellen Zahlungsmitteln sowie mit WAXP, Bitcoin und Ethereum erwerben. Diese Crossover-Kollektion überbrückt nahtlos die Kluft zwischen Liebhabern der Fotografie von Anne Geddes und begeisterten NFT-Sammlern.

Käufer können sich unter annegeddes.io für den Verkauf vorregistrieren, der einen Tag vorher also am 5. Mai 2022 um 9 Uhr in der pazifischen Zeitzone (16:00 Uhr MEZ) beginnt.

Die Kollektion umfasst die folgenden Konfigurationen:

Digitaldrucke in limitierter Auflage:

Alle neun Bilder aus der Muttertagskollektion werden als digitale Kunstdrucke geprägt. Jeder Digitaldruck kann gegen ein entsprechendes physisches Exemplar im Format 8 auf 10 Zoll "eingelöst" werden.

Signature Series:

Alle neun Bilder der Kollektion bilden die "Signature Series". Jeder Digitaldruck enthält eine originale, authentifizierte digitale Signatur und ein signiertes physisches Exemplar. Von jedem Abzug stehen nur 20 Exemplare zur Verfügung, insgesamt gibt es also 180 Abzüge. Diese Drucke werden exklusiv für die "Anne Geddes Mother's Day 2022 NFT Collection" erstellt.

1-of-1-Kollektion:

Zwei Bilder aus der Kollektion werden als digitale und physische 1-of-1-Abzüge in limitierter Auflage erhältlich sein. Jedes Bild wird mit einer beglaubigten digitalen Originalsignatur versehen und mit einem signierten physischen Unikat geliefert.

Jedes kunstvoll geprägte NFT beinhaltet ein exklusives Einlösungsangebot für ein physisches Kunstwerk, das ausschließlich für diese Veröffentlichung hergestellt wurde. Zudem enthält jedes NFT ein Video, in dem Anne Geddes persönlich über jedes der Bilder spricht. Alle digitalen und physischen Abzüge werden darüber hinaus exklusiv für diese Veröffentlichung angefertigt und werden in diesem Format nicht noch einmal hergestellt werden.

Zusätzlich wird Anne Geddes ein exklusives privates Shooting in ihrem New Yorker Studio versteigern, um Geld für Mütter und Kinder in der Ukraine zu sammeln. Ein zusätzliches NFT-Gedenkbild wird in der Galerie erhältlich sein, um ukrainische Kinder zu unterstützen und so weitere Spenden zu sammeln. Der gesamte Erlös geht an das Amerikanische Rote Kreuz.

Während die Fotos von Anne Geddes von vielen Generationen geschätzt und respektiert werden, ist ihr Schritt in die Blockchain mit der "Anne Geddes Mother's Day NFT Collection" für eine Künstlerin ihresgleichen revolutionär.

