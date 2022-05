KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu geplanter Klinikreform:

"Es kommt im Gesundheitswesen nicht oft vor, dass sich alle Beteiligten einig sind: Eine Reform im Kliniksektor ist überfällig. Trotz der sehr üppigen Unterstützung in der Corona-Pandemie schreibt die Mehrzahl der Kliniken rote Zahlen. Das Personal ist so knapp, dass sich die Häuser Ärzte und Pflegekräfte gegenseitig abjagen. Es ist völlig richtig, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach sich nun endlich um diese Baustellen kümmert. Komplett falsch ist allerdings sein Ansatz, die im Koalitionsvertrag vorgesehene Reformkommission ausschließlich mit Wissenschaftlern zu besetzen. Gerade im überaus komplexen Kliniksektor wäre es wichtig, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen."