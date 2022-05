Der Zusammenschluss zwischen dem Hafen von Antwerpen und dem Hafen von Seebrügge wurde offiziell am 22. April 2022 ratifiziert. Von jetzt an werden sie unter einem Namen weitermachen: Hafen von Antwerpen-Brügge (Port of Antwerp-Bruges). Das macht ihn zu dem größten Exporthafen in Europa. Foto © Port of Antwerp-Bruges Großer Umfang, aber nachhaltige Ambitionen...

