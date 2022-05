Diese ASX-Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung an US-Dienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

- Es wurden fixe Zeichnungszusagen für 15 Mio. AUD abgegeben

- Schlüsselinvestor der Platzierung ist der Thematica Future Mobility UCITS Fund, ein europäischer Fonds für grüne Energie, der sich an Unternehmen beteiligt, die vom Übergang zu sauberen und nachhaltigen Energielösungen profitieren

- Der Erlös fließt in den weiteren Ausbau des Sovereign-Projekts Kasiya, der weltweit größten Lagerstätte von natürlichem Rutil und eine der größten Flockengraphitressourcen der Welt

3. Mai 2022 - Sovereign Metals Limited ("Sovereign" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von institutionellen Investoren aus Großbritannien, Europa und Nordamerika Zusicherungen in Höhe von 15 Millionen AUD (Bruttoerlös) für die Zeichnung von 22.210.268 neuen Stammaktien des Unternehmens zum Ausgabepreis von 0,67 AUD zuzüglich einer nicht börsennotierten Option im Verhältnis 1:2 mit einem Ausübungspreis von 0,80 AUD und einer Laufzeit von 12 Monaten erhalten hat (Platzierung).

Der Thematica Future Mobility UCITS Fund, ein in Luxemburg ansässiger grüner Energiefonds mit Schwerpunkt auf kritischen Rohstoffen und ESG, war der Hauptteilnehmer der Platzierung, die von einem hohen Zeichnungsvolumen profitierte. Mit dem Erlös werden die Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Projekt Kasiya, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens (Kasiya), finanziert.

Kasiya ist die größte natürliche Rutillagerstätte der Welt und eine der größten natürlichen Graphitlagerstätten weltweit, was ihr Potenzial als wichtige Quelle für nachhaltige kritische Rohstoffe als Beitrag zur Klimaneutralität und Energiewende unterstreicht. Eine erweiterte Scoping-Studie für Kasiya ist in Bearbeitung und wird voraussichtlich bis Mitte 2022 abgeschlossen.

Dr. Julian Stephens, der Geschäftsführer von Sovereign, meint dazu: "Wir freuen uns wirklich sehr, dass prominente Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien wie Thematica erkannt haben, dass Kasiya enormes Potenzial birgt und nicht nur ein wichtiger internationaler Lieferant von emissionsarmem natürlichem Rutil ist, sondern auch ein Lieferant von emissionsarmem Flockengraphit, der eine wichtige Komponente der Lithiumionenbatterien für Elektrofahrzeuge darstellt. ESG und erneuerbare Energien sind heute wichtige Anlagethemen, insbesondere in Europa und Nordamerika. Die Investition von Thematica ist eine überzeugende Bestätigung für die ESG-Referenzen von Sovereign und für das Potenzial von Kasiya, wichtige Rohstoffe für die weltweite Energiewende zu liefern. Wir werden uns nun auf die aktualisierte Scoping-Studie konzentrieren, die in den kommenden Monaten abgeschlossen werden soll und die im April bekannt gegebene beträchtliche Ressourcenerhöhung bei Kasiya einbeziehen wird."

Sprott Capital Partners LP fungierte im Rahmen der Platzierung als Finanzberater. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, der gemeinsame Firmenbroker des Unternehmens, übernahm die Finanzberatung in Europa. Auf die von den Finanzberatern platzierten Beträge ist eine Gebühr in Höhe von bis zu 6 % zu bezahlen.

Das Unternehmen wird die Emission der Aktien und Optionen gemäß Börsenvorschrift 7.1. vornehmen.

ANFRAGEN RICHTEN SIE BITTE AN

Dr Julian Stephens (Perth)

Managing Director

+61(8) 9322 6322

Sam Cordin (Perth)

+61(8) 9322 6322

Ben Stoikovich (London)

Chairman

+44 207 478 3900

Sapan Ghai (London)

+44 207 478 3900

Nicht zur Weitergabe an US-Dienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien erstellt und darf nicht in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von der Registrierung gemäß dem US Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten ausgenommen sind oder dieser nicht unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "angenommen", "voraussichtlich", "geplant" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

Diese ASX-Bekanntmachung wurde vom Managing Director des Unternehmens, Dr. Julian Stephens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65579Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65579&tr=1



