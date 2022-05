Auf dem roten Teppich der starbesetzten Gala des New Yorker Metropolitan Museums hat Tech-Milliardär Elon Musk erneut sein Interesse an der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter begründet. "Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen", erklärte Musk.Er wolle es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen. Zudem fügte Musk hinzu: "Und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser ...

