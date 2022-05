DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GASKNAPPHEIT - Die Debatte darüber, wer bei einem Engpass der Erdgas-Zufuhr noch versorgt und wem der Gashahn abgedreht wird, könnte bald der Vergangenheit angehören. Das Bundeswirtschaftsministerium und die dafür zuständige Bundesnetzagentur erwägen nun, stattdessen das übrige Gas zu versteigern, sollte es zu einer Rationierung kommen. "Preise sollten eine Rolle spielen, um Knappheiten zu verteilen", sagte ein ranghohes Regierungsmitglied. Seit rund einem Monat wird das Verfahren nach Handelsblatt-Informationen diskutiert, heißt es aus Regierungskreisen. (Handelsblatt)

ÖLEMBARGO - Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, hält ein Öl-Embargo für machbar. "Deutschland kann und muss es sich leisten, auf russisches Öl zu verzichten. Statt aus Russland kann Deutschland Öl aus Norwegen, USA, Nordafrika oder aus dem arabischen Raum beziehen", sagte Kemfert. "Öl-exportierende Staaten verdienen derzeit viel und können auch mehr liefern." (Rheinische Post)

ENERGIEWENDE - Der Energieversorger Eon wirft der Ampel-Koalition zu wenig politische Unterstützung für den Ausbau der Energienetze vor und damit den Zeitplan für die Energiewende zu gefährden. Im Osterpaket der Bundesregierung sei das Thema Infrastruktur "einfach in das nächste Jahr verschoben worden", sagte der Vorstandsvorsitzende Leonhard Birnbaum. "Doch die Infrastruktur auszublenden, ist ein Kardinalfehler". An den Leitungen und der Technik für den Anschluss von Windrädern und Solaranlagen werde sich entscheiden, ob die Energiewende gelingt. (FAZ)

TÜRKEI - Die Türkei blickt auf die Ukraine, doch den Alltag bestimmt die sich verschärfende Wirtschaftskrise. "Die Preise steigen Tag für Tag, in der Küche brennt es", sagte der Oppositionsführer und CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Türkische Lira fast die Hälfte ihres Werts verloren, und selbst die offizielle Inflationsrate ist mit 61 Prozent wieder so hoch wie zu Beginn der AKP-Ära 2002. "Die Menschen haben große Sorgen, sie kommen nicht mehr über die Runden." (FAZ)

GUYANA - Der Präsident von Guyana will das kleine südamerikanische Land mit Hilfe des aufkeimenden Ölreichtums in ein regionales Zentrum für Gesundheit, Bildung und Verkehr verwandeln. "Wir investieren massiv in die Gesundheitsversorgung und in die Bildung", sagte Präsident Irfaan Ali. Als ehemalige britische Kolonie hat sich das Schicksal Guyanas völlig verändert, seit Exxon Mobil 2015 große Offshore-Ölvorkommen entdeckt hat. Die Erdölförderung begann 2019 und steigt rapide an. (Financial Times)

