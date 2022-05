The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.05.2022

ISIN Name

DE000DK0WV54 DEKA AD FESTZINS 20/22

DE000LB13M88 LBBW STUFENZINS 20/22

GB00BMV7JM88 AL WASEELAH 21/22 MTN

XS1227247191 ZYPERN 15/22 MTN

XS1905646144 E.M.I.S.FIN. 18/22 MTN

DE000A1ZLUN1 VONOVIA FINANCE 14/22 MTN

