The following instruments on XETRA do have their first trading 03.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.05.2022Aktien1 KYG7552D1016 RA Special Acquisition Corp.2 CA91734F1080 Usha Resources Ltd.3 DE000A3DD6W5 EV Digital Invest AG4 GB00BP92CJ43 Tate & Lyle PLC5 CA46072A2020 Interra Copper Corp.Anleihen1 AU3CB0287019 Nederlandse Waterschapsbank N.V.2 US025816CW76 American Express Co.3 US025816CV93 American Express Co.4 US025816CU11 American Express Co.5 FR001400A5M7 Kering S.A.6 XS2476287979 Quebec, Provinz7 FR001400A5N5 Kering8 XS2477154871 LeasePlan Corporation N.V.