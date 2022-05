Ein Politikwandel in China deutet sich an: Die hartenregulatorischen Maßnahmen gegen Internetkonzerne werden aufgegeben und durch eine neue Unterstützung der Digitalindustrie ersetzt. Dieser Anschein zumindest entstandam Freitag durch einen Bericht in der staatlich gelenkten South China Morning Post. Demzufolge hat die Regierung kurzfristig ein Symposium mit chinesischen Tech-Unternehmen angesetzt, auf dem der Politikwechsel deklariert wird. Nachdem die Aktie des eCommerce-Unternehmens PINDUODUO mit + 14 % reagierte, steht sie auf einem Kursniveau wie im April 2020. Der Wert hat sich seit dem Hoch vom Februar 2021 mehr als geviertelt. Trotz KGV 24 auf Basis 2022 bleibt ein Einstieg derzeit sehr spekulativ.



