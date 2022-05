Der Sensorenhersteller AMS Osram hat zum Jahresstart weniger umgesetzt und operativ verdient. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro.Unterpremstätten - Der Sensorenhersteller AMS Osram hat zum Jahresstart weniger umgesetzt und operativ verdient. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn fiel um 12 Prozent auf 126 Millionen Euro, wie das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Die EBIT-Marge schrumpfte auf 10,1 Prozent von 11...

