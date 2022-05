Der Run am Freitag über 14.000 Punkte und damit erneut ein Schlusskurs über dieser psychologischen Marke war nicht nachhaltig. Wir starteten in den Dienstag mit einem Gap auf der Oberseite, holten aber zunächst sehr schnell einige Verluste auf. Direkt nach dem Start konnte in der ersten Bewegung die 14.036 angelaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...